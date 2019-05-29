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В ООН опубликовали отчет о высоком уровне коррупции в Северной Корее

В ООН опубликовали отчет о высоком уровне коррупции в Северной Корее
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Департамент ООН по правам человека опубликовал отчет, в котором сообщается, что жители Северной Кореи вынуждены постоянно платить взятки, чтобы выжить.

В своем отчете ООН основывается на показания 214 человек, которые сбежали из КНДР в 2017 и 2018 году, сообщает Голос Америки.

"Право на продовольствие, здравоохранение, убежище, работу, свободу передвижения и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам", - заявил комиссионер ООН по правам человека Мишель Башле.

В отчете отмечается, что экономика государства находится в тени из-за того, что руководство страны не предоставляют в стране базовые услуги, а большое количество запретов в стране толкает граждан к коррупции.

Власти Северной Кореи заявили, что страна страдает от сильнейшей за 40 лет засухи

"Работа, которую предоставляет государство недостаточна для выживания. Когда же граждане пытаются проводить простую рыночную деятельность, их задерживают и арестовывают. Например, запрещено передвигаться по стране без разрешения. Угроза арестом позволяет госслужащим Корее требовать взятки", - говориться в отчете.

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Все по теме:

Северная Корея, КНДР, ООН, Коррупция, Взятки.
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