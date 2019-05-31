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Китай заступился за Huawei, анонсировав свой "черный список" компаний США

Китай заступился за Huawei, анонсировав свой "черный список" компаний США
20:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: Китай готовит ответные меры на внесение Huawei в американский "черный список".

Китай в ответ на санкции США против ряда компаний создаст собственный перечень частных лиц и предприятий, которые будут помечены как «ненадежные». Об этом сообщает Digital journal.

В пятницу китайские власти сделали заявление о создании черного списка «ненадежных» партнеров в ответ на американские санкции против телекоммуникационной компании Huawei. Такое решение было принято на фоне эскалации торговой войны между крупнейшими мировыми экономиками.

Решение властей Китая было озвучено за день до повышения пошлин на товары США на $60 млрд в связи с внесением Huawei в «черный список».

Министерство торговли КНР анонсировало свой «черный список ненадежных компаний», который будет опубликован в ближайшее время.

Глава Huawei выступил против внесения Apple в "черный список" властями Китая

Напомним, эскалация торгового конфликта между США и Китаем, которая сопровождается повышением таможенных пошли в будущем может привести к потерям мировой экономики $600 млрд до 2021 года.

Министерство торговли США сообщило, что предоставит китайской Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

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Китай, США, КНР, Huawei, Торговая война.
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