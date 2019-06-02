Известно количество потерпевших в результате оползня на юге Китая

Новости мира: В результате стихийного бедствия обрушилось здание, в котором оказались несколько людей, чуть позже стало известно о жертвах

Два человека погибли, четверо пропали без вести после того, как оползень накрыл под собой временное сооружение для рабочих в провинции Гуандун на юге Китая.

В воскресенье в 02:30 по местному времени смещение обрушился на трехэтажное здание в селе Даганпин города Янцзян, в результате чего шесть человек оказались под завалами.

К настоящему времени спасатели обнаружили тела двух погибших. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В результате стихийного бедствия оказалось много пропавшими без вести, ливни разрушили почти 40 домов и повредили большее 850 строений.Количество погибших при сходе оползня в Колумбии возросло до 28 человек.