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Известно количество потерпевших в результате оползня на юге Китая

Известно количество потерпевших в результате оползня на юге Китая
15:27 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В результате стихийного бедствия обрушилось здание, в котором оказались несколько людей, чуть позже стало известно о жертвах

Два человека погибли, четверо пропали без вести после того, как оползень накрыл под собой временное сооружение для рабочих в провинции Гуандун на юге Китая.

В воскресенье в 02:30 по местному времени смещение обрушился на трехэтажное здание в селе Даганпин города Янцзян, в результате чего шесть человек оказались под завалами.

К настоящему времени спасатели обнаружили тела двух погибших. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

В результате стихийного бедствия оказалось много пропавшими без вести, ливни разрушили почти 40 домов и повредили большее 850 строений.Количество погибших при сходе оползня в Колумбии возросло до 28 человек.

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Китай, Жертвы, Оползень.
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