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Министр обороны КНР не жалеет о разгоне демонстрантов в 1989 году

Министр обороны КНР не жалеет о разгоне демонстрантов в 1989 году
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Китае считают решение о силовом разгоне демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году правильным.

Министр обороны КНР ВЕ Фенхе заявил, что решение китайских властей разогнать демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году был правильным.

Об этом сообщает BBC .

"Этот инцидент был политической турбулентностью, а центральная власть приняла меры для остановки турбулентности, что является правильной политикой", - сказал министр на региональном форуме.

"Последние 30 лет показали, что Китай претерпел серьезные изменения", - заявил Ве Фенхе, добавив, что действия тогдашнего правительства привели к "стабильности и развитию Китая".

Как сообщалось, в июне 1989 года студенты и рабочие заняли площадь Тяньаньмэнь в Пекине во время массовых протестов, направленных на демократизацию страны. Коммунистическая власть жестоко разогнала демонстрацию. Упоминания о тех событиях в Китае находятся под цензурой.

Официальные данные, обнародованные китайскими властями, утверждают, что в результате подавления "контрреволюционного восстания" в Пекине в июне 1989 года погибли около 200 гражданских и еще несколько десятков военных.

В то же время обнародованные Великобританией через более 28 лет после тех событий документы свидетельствуют, что на площади Тяньаньмэнь в 1989 году погибло 10 тысяч человек.

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Китай, Пекин, 1989, Тяньаньмэнь.
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