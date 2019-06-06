Япония хочет перевести поезда на водородное топливо

Новости мира: В Японии проектируют эко-поезда, работающие на водороде.

Экологически чистые поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.

Об этом информирует NHK.

"Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью к середине 2020-х годов ввести в действие дружественные экологии поезда, приводимые в движение с использованием технологии водородных топливных элементов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на на крышах вагонов экологичного поезда будут размещаться емкости для водорода, а под полом - топливные элементы.

По замыслу разработчиков, топливные элементы будут вырабатывать электроэнергию благодаря химической реакции водорода из емкостей с атмосферным кислородом.

По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет проходить примерно 140 километров.