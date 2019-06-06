Назарбаев объяснил, почему решил уйти с поста главы государства

Новости мира: Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, что весной подал в отставку ради стабильности государства, будущего и преемственности политики.

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в четверг, 6 июня, присвоили статус почетного сенатора. Отмечается, что благодаря данному статусу у него появится возможность участвовать в заседаниях палаты, в принятии решений, вносить свои предложения. Однако специальный статус не дает ему права участвовать в голосованиях Сената.

Во время благодарственной речи, он отметил, что это для него большая честь. Также, он объяснил, почему принял решение уйти в отставку в этом году. По его словам, он это сделал ради стабильности государства, ради будущего и преемственности политики.

При этом, Назарбаев успокоил соотечественников и заявил, что намерен и дальше продолжать работать, а решение уйти в отставку было выверенным.

Экс-президент Казахстана отметил, что благодаря его политике, которую он проводил на протяжении 30 лет, главным достижением стала стабильность и спокойствие в стране. По его словам, по всем отраслям экономики и политики есть программы развития. Эти задачи все обеспечены средствами, исполнительная власть должна только четко их выполнять.

Назарбаев отметил, что сейчас страна "просто остров стабильности в этом полыхающем мире", это не с неба упало, а было сделано благодаря трудоемкой работе.

Напомним, 78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он в пятый раз был переизбран на президентский пост на досрочных президентских выборах. Тогда, за него отдали 97,75% голосов избирателей. 19 марта 2019 года Назарбаев объявил, что подает в отставку с поста президента Казахстана. При этом, он пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства, а также председателем правящей партии "Нур-Отан". же в это воскресенье, 9 июня 2019 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы.