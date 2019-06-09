Мощная стихия в Индии унесла жизни 34 человек, еще 57 получили травмы

Новости мира: В двух индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате пылевых бурь, дождей и гроз погибли не менее 34 человек, еще 57 ранены.

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате инцидентов, связанных с пылевыми бурями, дождями и грозами погибло по меньшей мере 34 человека, еще 57 получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

Местные власти сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибло 26 человек, еще 8 погибших было в штате Мадхья-Прадеш. Большинство людей погибло из-за обрушений стен и крыш домов, а также гроз и ДТП, которые связанны с переворачиванием автомобилей.

В данное время в Уттар-Прадеш властями проводятся масштабные операции, так как в регионе было разрушено по меньшей мере 16 домов. Также в Малхья-Прадеш наблюдается острая нехватка питьевой воды, а между людьми происходят столкновения за воду.

Напомним, в провинции Гуандун на юге Китая два человека погибли, четверо пропали без вести после того, как оползень накрыл под собой временное сооружение для рабочих.