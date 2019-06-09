Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Порошенко назвал первую десятку кандидатов партии "Европейская солидарность"
Порошенко назвал первую десятку кандидатов партии "Европейская солидарность"
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове
Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских
"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

Выборы президента в Казахстане: полиция массово задерживает участников акций

Смотрите фото (5)
Выборы президента в Казахстане: полиция массово задерживает участников акций
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В ряде городов Казахстана в день проведения президентских выборов, 9 июня, проходят массовые задержания участников акций протеста.

В Казахстане в день президентских выборов происходят массовые задержания участников акций протеста, которые вышли на улицы в разных городах. Как сообщает казахстанское издание "Радио Азаттык", более сотни людей, скандировавших "Бойкот!", задержаны в день президентских выборов в центре Алматы, рядом с площадью Астана.

Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. В Нур-Султане задержания проходили у дворца "Жастар", где собрались несколько сотен граждан, которые пришли с голубыми воздушными шарами и скандировали: "Алга, Казахстан!", "Бостандык!" ("Свобода!"), требуя честных выборов. Задержаны около 20 человек в Шымкенте.

Как сообщается, собравшиеся ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины. На вопрос представителей СМИ о причине задержания полицейские заявили: "Для установления личности".

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, первые в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвует в качестве кандидата. 78-летний Назарбаев, бессменно правивший в течение почти трех десятилетий, в марте этого года подал в отставку.

Менее чем через три недели после сложения Назарбаевым полномочий вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев, экс-спикер сената парламента, назначил досрочные выборы.

Сообщается, что за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе.

В полиции позже прокомментировали, что обыски санкционированы судом в "рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

Назарбаев, объявляя о сложении с себя полномочий 19 марта, сказал, что видит свою задачу "в обеспечении прихода к власти нового поколения". Самому молодому кандидату в президенты на этих выборах 55 лет, самому старшему — Касым-Жомарту Токаеву — 66.

Нынешние выборы проходят после внесения в законодательство о выборах изменений, ужесточающих требования к кандидатам. Так, к выборам теперь не допускаются самовыдвиженцы - кандидатов могут выдвинуть республиканские объединения, политические партии. Обязательным условием стало наличие как минимум пятилетнего стажа на государственной службе или выборной должности. Претенденты должны сдать обязательный экзамен на знание казахского языка.

Назарбаев объяснил, почему решил уйти с поста главы государства

Для официальной регистрации кандидатам необходимо было собрать подписи не менее 118 тысяч избирателей. В обществе в последние месяцы наблюдается всплеск протестных выступлений, звучат заявления о предрешенном характере кампании и отсутствии реальной конкуренции.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Предыдущие проходили в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Три раза они были внеочередными. Победителем объявлялся Нурсултан Назарбаев. Западные наблюдатели ни разу не признавали президентские выборы в Казахстане свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Протесты, Задержания, Президентские выборы в Казахстане, Участники акций протеста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах президента Украины
02 У Зеленского опровергли помилование Вячеслава Высоцкого
03 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
04 Гройсман рассказал, благодаря чему удастся повысить пенсии
05 Гороскоп на сегодня, 9 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Москаль вышел из партии &quot;БПП&quot;: появился официальный документ
Москаль вышел из партии "БПП": появился официальный документ
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Прогноз погоды на 9 июня: жару до +30° сменят дожди с грозами
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
Поплавский поведет Аграрную партию на выборы
&quot;Это не шутки&quot;: украинский артист о решении уйти в политику
"Это не шутки": украинский артист о решении уйти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь