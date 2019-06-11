СМИ: Убитый брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Новости мира: По информации источника, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нам, которого убили в 2017 году, работал на ЦРУ.

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам - убитый в 2017 году, был информатором ЦРУ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

"Источник сообщил, что существует связь между ЦРУ и Ким Чен Намом", - говорится в сообщении.

По словам источника, многие детали отношений Ким Чен Нама с ЦРУ остаются неизвестными.

Как отмечается, Ким Чен Нам посетил Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться со своим контактным представителем ЦРУ, хотя это может быть не единственной целью поездки.

В то же время несколько бывших высокопоставленных американских чиновников отметили, что Ким Чен Нам вряд ли мог поделиться с разведкой секретами Пхеньяна, поскольку много лет жил за пределами Северной Кореи и не имел власти в КНДР.

Также сообщается, что брат северокорейского лидера почти наверняка контактировал со службами безопасности других стран, в частности с Китаем. ЦРУ не прокомментировало данную информацию. Как известно, старший брат Ким Чен Ына был депортирован из Северной Кореи и долгое время жил в изгнании, в 2017 году его убили в аэропорту Куала-Лумпура, распылив в лицо нервно-паралитический агент.