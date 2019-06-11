В Казахстане за два дня протестов задержали более 700 человек

Новости мира: В Казахстане во время антиправительственной акции протеста были задержаны больше 700 человек.

За два дня протестной акции были задержаны более семи сотни участников в двух крупнейших городах страны. Волна митингов против власти прокатилась по Алматы и Нур-Султану.

"В первый день (акции - ред.) - 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафованы. Во второй день около 200 были доставлены, из них 150 привлечены к ответственности, это по двум городам", - сообщает представитель Министерства внутренних дел Казахстана Нурдильда Ораз.

На сайте Радио Азаттык сообщается, что задержанных везут в автозаках в неизвестном направлении. Заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что часть задержанных вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области, чтобы "не создавать скученность".

"Часть из них была привлечена к административной ответственности, из привлеченных к административной ответственности часть оштрафована, часть привлечена к административной ответственности в виде арестов", - сказал Кожаев.

Правозащитники, в свою очередь, получают сообщения о том, что власти не предоставляют родственникам арестантов никаких данных об их судьбе.

Как сообщается в УНИАН, антиправительственный мирный митинг начался 9 июня. В этот же день состоялись досрочные выборы. 10 июня после объявления предварительных результатов выборов протесты населения продолжились. За несколько дней до выборов представители силовых структур произвели обыски и задержания активистов в городах Казахстана.