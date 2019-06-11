Инаугурация президента Казахстана пройдет 12 июня

Новости мира: В среду, 12 июня, в Казахстане состоится инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. который на выборах набрал 70,96% голосов.

Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 12 июня 2019 года. Такое решение принял Центризбирком, сообщает Казинформ.

"Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен предложила утвердить днем проведения церемония присяги избранного на должность Президента РК Касым-Жомарта Токаева 12 июня. Это предложение было единогласно поддержано всеми членами Центральной избирательной комиссии РК", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на состоявшихся 9 июня выборах победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов. Он набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей.