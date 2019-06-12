Скачать
Среда, 12.06.2019
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
У Зеленского не исключают введения двухпалатного парламента
В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести
В Украине создали Госслужбу по этнополитике и свободе совести
Ястремская пропустит турнир в WTA Ноттингеме
Ястремская пропустит турнир в WTA Ноттингеме
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"
Названы даты вручения трех предстоящих церемоний "Оскар"

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм парламента

Смотрите фото (3)
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм парламента
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Жители Гонконга собрались в правительственном квартале для штурма парламента, где будут обсуждать спорный законопроект об экстрадиции.

В ходе протеста жителей Гонконга против проекта закона об экстрадиции в Китай политических оппонентов Пекина демонстранты собрались в правительственном квартале для штурма парламента, где будут обсуждать законопроект. Об этом сообщает The Telegraph.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих от штурма парламента во время масштабной эскалации общественного гнева против спорного законопроекта об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Полицейские также предупредили демонстрантов, что применят силу, если те не остановятся. Позже законодатели заявили, что сессия была отменена примерно за 15 минут до начала дискуссии относительно спорного проекта закона из-за протестующих возле парламента, пишет The Guardian.

Как сообщалось, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, что, по мнению критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволяет отправлять подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Губернатор Гонконга Кэрри Лам настаивает на принятии законопроекта. Сторонники говорят, что в документе существуют гарантии, что будут экстрадиции кого-либо из-за религиозного или политического преследования в Китай.

Но критики законопроекта говорят, что с принятием закона жители бывшей британской колонии попадут в руки глубоко политизированной системы правосудия КНР, и это приведет к дальнейшей потере автономии Гонконга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Протесты, Гонконг, Видео, Фото, Штурм парламента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Экс-депутат Одесского горсовета не пойдет в Раду по списку партии &quot;Слуга народа&quot;
Кандидат от "Слуги народа" передумал идти в Раду
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Делегация СНБО ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС
Делегация СНБО посетила зону ООС
В NASA решили перейти на новый вид топлива
В NASA решили перейти на новый вид топлива
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь