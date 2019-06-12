Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм парламента

Новости мира: Жители Гонконга собрались в правительственном квартале для штурма парламента, где будут обсуждать спорный законопроект об экстрадиции.

В ходе протеста жителей Гонконга против проекта закона об экстрадиции в Китай политических оппонентов Пекина демонстранты собрались в правительственном квартале для штурма парламента, где будут обсуждать законопроект. Об этом сообщает The Telegraph.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих от штурма парламента во время масштабной эскалации общественного гнева против спорного законопроекта об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Полицейские также предупредили демонстрантов, что применят силу, если те не остановятся. Позже законодатели заявили, что сессия была отменена примерно за 15 минут до начала дискуссии относительно спорного проекта закона из-за протестующих возле парламента, пишет The Guardian.

Как сообщалось, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, что, по мнению критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволяет отправлять подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Губернатор Гонконга Кэрри Лам настаивает на принятии законопроекта. Сторонники говорят, что в документе существуют гарантии, что будут экстрадиции кого-либо из-за религиозного или политического преследования в Китай.

Но критики законопроекта говорят, что с принятием закона жители бывшей британской колонии попадут в руки глубоко политизированной системы правосудия КНР, и это приведет к дальнейшей потере автономии Гонконга.