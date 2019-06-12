Токаев торжественно вступил в должность президента Казахстана

Новости мира: Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев торжественно принял присягу в должности президента Казахстана.

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу как глава государства.

Об этом сообщает Tengri News.

“Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан”, - сказал Токаев.

Председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента, нагрудный знак и штандарт.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия в понедельник, 10 июня, объявила, что на выборах 9 июня победил Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали 70,76 процента избирателей.

Выборы президента 9 июня стали шестыми в новейшей истории Казахстана и четвертыми досрочными. В них впервые за 30 лет в качестве кандидата не принимал участия экс-президент Нурсултан Назарбаев. Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили акции протеста, участники которых, в частности, призывали бойкотировать выборы.