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Суббота, 15.06.2019

Президент Туркменистана расстрелял "врагов", сидя на велосипеде (Видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который также носит титул Аркадаг (покровитель — ред.) на внеплановых учениях показал навыки стрельбы из различного оружия по мишеням. Об этом пишут СМИ Туркменистана. Президент Бердымухамедов принял решение о внеплановой проверке национальной армии, отдав приказ о боевой готовности после полуночи. По тревоге в учебный центр направились самолеты и вертолеты армии Туркменистана. Под впечатлением от военных учений, Бердымухамедов сам решил показать свои навыки, взяв в руки винтовку, а позже расстрелял мишени из пистолета, сидя на велосипеде. "Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример", - пишут СМИ.
Фото: Твиттер
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Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана, Аркадаг.
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