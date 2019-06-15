Президент Туркменистана расстрелял "врагов", сидя на велосипеде (Видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который также носит титул Аркадаг (покровитель — ред.) на внеплановых учениях показал навыки стрельбы из различного оружия по мишеням. Об этом пишут СМИ Туркменистана. Президент Бердымухамедов принял решение о внеплановой проверке национальной армии, отдав приказ о боевой готовности после полуночи. По тревоге в учебный центр направились самолеты и вертолеты армии Туркменистана. Под впечатлением от военных учений, Бердымухамедов сам решил показать свои навыки, взяв в руки винтовку, а позже расстрелял мишени из пистолета, сидя на велосипеде. "Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример", - пишут СМИ.