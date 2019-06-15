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Власти Гонконга отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции

Власти Гонконга отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции
14:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира: Власти Гонконга отказались рассматривать законопроект об экстрадиции из-за массовых протестов.

Власть Гонконга решила отказаться от рассмотрения законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай.

Об этом сообщает DW.

"Власть Гонконга объявила о прекращении рассмотрения законопроекта, который делает невозможной экстрадицию подозреваемых на материковый Китай. Об этом в субботу, 15 июня, заявила глава администрации Гонконга Керри Лам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению его критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

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Губернатор Гонконга Керри Лам настаивает на принятии законопроекта. Сторонники говорят, что в документе есть гарантии, которые будут предотвращать экстрадицию любого человека из-за религиозного или политического преследования в Китае. Но критики законопроекта считают, что с принятием закона жители бывшей британской колонии попадут в руки глубоко политизированной системы правосудия КНР, и это приведет к дальнейшей потери автономии Гонконга.

12 июня в ходе протеста жителей Гонконга против проекта закона об экстрадиции в Китай политических оппонентов Пекина демонстранты собрались в правительственном квартале для штурма парламента, где должно было состояться обсуждение законопроекта. Во время столкновений полицейские применяли слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

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Китай, Протесты, Гонконг, Экстрадиция.
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