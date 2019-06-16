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На улицах Гонконга снова протестуют из-за изменений в закон об экстрадиции

На улицах Гонконга снова протестуют из-за изменений в закон об экстрадиции
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: На улицах Гонконга опять вышли тысячи людей с целью протестовать против спорных изменений к закону об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай.

На улицы Гонконга снова вышли тысячи людей с целью протестовать против спорных изменений к закону об экстрадиции. Как сообщает DW, в воскресенье, 16 июня, за несколько часов до запланированного начала акции все станции метро Гонконга были переполнены одетыми в черную одежду гражданами.

В этот раз организаторы акции надеются на такое же активное участие в акциях протеста, как и в минувшее воскресенье. Тогда, по их данным, в манифестациях против изменений в законодательстве приняли участие около миллиона протестующих. Акции состоятся несмотря на то, что накануне власти Гонконга объявили о прекращении рассмотрения законопроекта, что делает возможным экстрадиции подозреваемых на материковый Китай.

Протестующие опасаются, что власть еще не окончательно отказалась от этой законодательной инициативы. Демонстранты также требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Как известно, в Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия соответствующих изменений к законодательству.

По разным оценкам, в проведенных в минувшие выходные демонстрациях приняли участие до миллиона человек. 12 июня произошли столкновения между митингующими и полицией. Тогда правоохранители и силовики для разгона демонстрации применили слезоточивый газ, дубинки, водометы и перцовый спрей.

В целом почти 80 человек были ранены. 15 июня один из протестующих умер во время акции. Законодательная инициатива, вызвавшая такое сопротивление, делает возможной отправку на материковый Китай для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. Критики законопроекта опасаются, что запланированные изменения будут предоставлять властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина.

До сих пор Гонконг отказывался осуществлять экстрадицию подозреваемых по запросу органов юстиции с материкового Китая из-за разногласий в законодательстве и недостаточной прозрачности китайской системы правосудия. Еще одним фактором, сдерживающим от экстрадиции, было применение смертной казни в Китае.

Власти Гонконга отказались от рассмотрения законопроекта об экстрадиции

Однако в начале 2019 года стало известно о намерениях администрации Гонконга наладить сотрудничество в этой сфере с материковым Китаем, Макао и Тайванем. 

Гонконг, который до 1997 года был британской колонией, наделен на данный момент высокой степенью автономии по принципу "одна страна - две системы".

Поэтому в Гонконге и до сих пор гражданам обеспечены такие фундаментальные права и свободы человека, которые ограничены у китайцев, как свобода слова и СМИ. Оппозиция в Гонконге обвиняет Китай в том, что он все сильнее вмешивается во внутренние дела Гонконга.

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Протесты, Гонконг, Материковый Китай, Изменения к закону об экстрадиции.
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