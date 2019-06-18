В Пакистане случился конфуз во время заседания правительства (Видео)

Во время трансляции заседания правительства в Пакистане автор прямого эфира случайно включил в смартфоне кошачий фильтр. Об этом говорится в сюжете ТСН. "Вживую над головой политика появились розовые уши и усы. Через несколько минут после того, как пользователи заметили министра с кошачьим видом, видео трансляции удалили", - говорится в сюжете. Отмечается, что из-за ошибки режиссера "пострадали" несколько чиновников.