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В Индонезии перевернулся паром с пассажирами, 15 человек погибли

В Индонезии перевернулся паром с пассажирами, 15 человек погибли
14:05 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Индонезии возле острова Мадура перевернулся пассажирский паром из-за перегруза, погибли 15 человек.

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как пассажирский паром утонул возле берегов Индонезии. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Channel NewsAsia, передает УНН.

По словам официального представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, перегруженный паром вез около 50 человек, и перевернулась возле острова Мадура накануне.

"Предполагается, что лодка была перегружена", - говорится в заявлении Мангеры.

"Паром накрыла большая волна, он опрокинулся и затонул", - добавил представитель полиции.

Общее число погибших достигло 15, когда во вторник утром поисково-спасательные команды обнаружили 13 тел, 31 человек выжил.

Индонезия после разрушительного цунами и землетрясения (Фото)

Спасатели разыскивают как минимум трех человек, официально числящихся пропавшими без вести. Местные СМИ предполагают, что может быть больше жертв, не указанных в официальном манифесте.

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Индонезия, Погибшие, Перевернулся, Перегруз, паром с пассажирами.
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