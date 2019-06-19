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Индонезия начнет процедуру переноса столицы в 2021 году

Индонезия начнет процедуру переноса столицы в 2021 году
11:35 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Индонезии в 2021 году начнутся строительные работы по переносу столицы из густонаселенной Джакарты в другой город, процесс должен закончится к 2024 году.

Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, пишет УНН.

"Мы начнем строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году", — приводит в среду слова министра агентство Xinhua. Глава ведомства предположил, что новая столица появится на острове Калимантан в центральной части страны, а стоимость переноса составит 32,5 млрд долларов.

Ранее индонезийское правительство оценивало данный проект в 22,6 млрд долларов.

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Президент Индонезии Джоко Видодо в конце апреля предложил перенести столицу из-за устаревшей инфраструктуры Джакарты. Согласно исследованию компании Uber, в этом городе автомобилисты проводят в пробках 22 дня в году, что является самым высоким показателем в Азии. Кроме того, согласно докладу компании Inrix, нынешняя индонезийская столица занимает 12-е место в рейтинге наиболее загруженных мегаполисов мира.

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Индонезия, Джакарта, Перенос столицы, Густонаселенный город.
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