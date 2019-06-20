Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР

Новости мира: Лидер КНР призвал улучшить отношения с Северной Кореей.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с Северной Кореей и способствовать укреплению регионального мира и стабильности.

Об этом сообщает Xinhua.

"Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель КНР, в среду призвал к новому толчку и развитию отношений между Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой в новую эпоху, чтобы помочь народам этих стран, а также способствовать региональной стабильности, миру, стабильности и процветанию в мире", - говорится в сообщении.

Руководители Китая и КНДР, по словам Си Цзиньпина, поддерживали тесные контакты в течение многих лет и написали замечательную страницу в истории международных отношений.

"Как хороший друг и сосед, как бы ни изменилась международная ситуация, китайское правительство держало, и всегда будет держать твердую позицию по консолидации и развитию китайско-северокорейских отношений", - сказал Си Цзиньпин.

Как сообщалось, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на этой неделе совершит двухдневный визит в Северную Корею.