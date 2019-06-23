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В Японии школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами

В Японии школьникам разрешили пользоваться мобильными телефонами
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zefirka.net

Новости мира: В японских школах разрешили пользоваться смартфонами.

Департамент образования Токио отменил свой запрет, на пользование мобильными телефонами в школах, установленный десять лет назад.

Об этом информирует NHK.

“Представители департамента образования Токио решили разрешить ученикам общественных повышенных средних школ приносить в школу смартфоны. Департамент отмечает, что смартфоны являются хорошим инструментом для подтверждения безопасности детей во время стихийного бедствия. Смартфоны также, по словам представителей департамента, все чаще используются на уроках”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что десять лет назад департамент запретил использовать мобильные телефоны и смартфоны в большинстве школ Токио.

Однако, как показал проведенный в прошлом году опрос, 97,3% учеников старших классов средних школ имеют смартфоны. И, предположительно, многие приносят их на занятия.

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В образовательном департаменте также заявили, что решение о том, разрешать ли ученикам пользоваться наушниками, оставляется на усмотрение директоров школ.

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Япония, Мобильный телефон, Смартфон, Школа.
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