На юге Казахстана горит военный арсенал, жителей эвакуируют (Видео)

На одном из военных арсеналов Казахстана рядом с населенным пунктом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов, жертв нет. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан. "24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, что повлекло разрывы части боеприпасов", - говорится в заявлении. На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет. Руководство Минобороны направило к месту происшествия специально созданную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента. Как отмечает издание, из Арыси эвакуируют жителей. Ведутся пожарные работы.