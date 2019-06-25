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Малайзия готовится к распространению вируса АЧС в стране

Малайзия готовится к распространению вируса АЧС в стране
13:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: Малайзия опасается проникновения вируса АЧС на территорию страны из-за зафиксированных вспышек Китае, Вьетнаме, Лаосе и Северной Корее.

Ввиду распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, Вьетнаме, Лаосе и Северной Корее, Малайзия переоценила риск проникновения вируса в страну. Об этом пишет theborneopost.com, передает УНН.

Страна по-прежнему свободна от АЧС, уточнил заместитель министра сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Малайзии Сим Цзы Цин.

"В качестве меры предосторожности для предотвращения распространения вируса АЧС в страну, Департамент ветеринарных служб запретил ввоз свиней и продуктов из свинины из Китая (12 ноября 2018 года), Польши и Бельгии (17 января, 2019), Таиланда и Вьетнама (23 января 2019 года), а также Камбоджи (4 апреля 2019 года)", - рассказал он.

Напоминается, что по состоянию на 20 июня 2019 года было зарегистрировано шесть вспышек АЧС в Азии, а именно в Китае, Монголии, Вьетнаме, Камбодже, Северной Корее и Лаосе. Во Вьетнаме о вспышке АЧС впервые сообщили 19 февраля, и до настоящего времени было забраковано 2,5 млн свиней.

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В Камбодже была зарегистрирована только одна вспышка АЧС. В Северной Корее первый случай АЧС был зарегистрирован на ферме 23 мая, в результате чего 77 из 99 свиней погибли. МалайЛаос сообщил о первой вспышке АЧС 20 июня.

"Теперь осталась только одна буферная зона - Таиланд. Мы обеспокоены тем, что, если Таиланд заразится, АЧС может попасть в Малайзию", - подчеркнул замминистра сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Отметим, что в Украине с начала года было зафиксировано уже более 20 вспышек АЧС. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

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Малайзия, Вирус, АЧС, Африканская чума свиней, Проникновение.
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