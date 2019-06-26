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СМИ: Китайские хакеры атаковали телекоммуникационные компании в 30 странах

СМИ: Китайские хакеры атаковали телекоммуникационные компании в 30 странах
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах.

Американо-израильское предприятие Cybereason, занимающееся безопасностью, утверждает, что хакеры, координированные Китаем, совершили нападение на системы телекоммуникационных компаний более чем в 30-ти странах.

Об этом сообщает DW со ссылкой на блог на сайте Cybereason.

"В результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы частных данных, а также информация компаний", - говорится в сообщении.

В то же время, названия компаний, а также страны, в которых они подверглись хакерскому нападению, не называются.

В Cybereason сообщают, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и совершали его в течение 2018 года. Активная же деятельность по нелегальному доступу к телекоммуникационным системам была замечена в этом году.

"Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка", - подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Див.

По его словам, такого объема взлом мог координироваться только правительством какой-то страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что атака была совершена из Китая.

"Средства и приемы, используемые во время этих атак, согласуются с несколькими китайскими субъектами угрозы, в частности с угрозой, которая, как считается, действует от имени китайского министерства государственной безопасности", - отмечается в блоге Cybereason.

По данным предприятия, цель хакерского нападения - получение информации об отдельных чиновниках, политиках, работниках силовых органов. В частности, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, номера счетов и данные о телефонных соединениях.

США ввели санкции против пяти китайских компаний

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере телекоммуникаций и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, которое производят фирмы, представляющие угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике". Этот документ подготовил почву для полного отказа США от деловых контактов с китайским телекоммуникационным концерном Huawei, который подозревают в шпионаже в пользу правительства Китая.

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Китай, Хакеры, Кибератака, Cybereason.
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