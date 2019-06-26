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Китай приостанавливает импорт мяса из Канады

Китай приостанавливает импорт мяса из Канады
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Посольство КНР в Оттаве сообщило, что обратилось к канадским властям с просьбой о приостановке поставок мяса в Китай.

Посольство КНР в Оттаве объявило, что обратилось к властям Канады с просьбой приостановить поставки мяса в Китай из-за того, что были обнаружены поддельные канадские ветеринарные сертификаты.

В распространенном дипмиссией заявлении для прессы говорится, что этот шаг стал следствием того, что китайская таможня выявила в поставляемой Канадой свинине остатки кормовой добавки рактопамин - вещества, используемого для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота. Эта добавка разрешена в Канаде, но запрещена в Китае.

"Последующее расследование показало, что официальные ветеринарно-санитарные сертификаты, приложенные к партии свинины, экспортируемой в Китай, были поддельными, и число этих поддельных сертификатов достигло 188. Канадская сторона считает, что этот инцидент является уголовным преступлением", - говорится в заявлении посольства.

В связи с этим Китай принимает "срочные превентивные меры" для защиты китайских потребителей, отмечает посольство.

"Мы надеемся, что канадская сторона придаст большое значение этому инциденту, как можно скорее завершит расследование и примет эффективные меры для более ответственного обеспечения безопасности экспортируемых в Китай продуктов питания", - подчеркивается в заявлении.

Наблюдатели обращают внимание, что скандал разгорелся в условиях, когда Канада по запросу Вашингтона в конце 2018 года арестовала финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по выдвинутому США обвинению в том, что она в нарушение американских санкций занималась поставками оборудования в Иран.

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Китай позднее арестовал на своей территории двух канадских граждан, обвинив их в шпионаже. По сообщениям СМИ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает, что президент США Дональд Трамп поднимет вопрос об арестованных канадцах на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" G20 в японской Осаке.

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Китай, Канада, Приостановка, Посольство КНР в Оттаве, Поставки мяса.
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