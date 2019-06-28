Видео дня. Трамп и Путин встретились на саммите G20: первые слова

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке. Лидеры в перерыве между заседаниями, как и было запланировано, начали переговоры. Российская сторона отводит на встречу по программе час, согласно программе американской стороны на встречу отведено полтора часа. С российской стороны в переговорах Путина и Трампа участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Еще перед встречей президенты России и США перекинулись парой фраз, приветствуя друг друга, перед традиционной церемонией фотографирования на саммите. На эту церемонию Путин и Трамп пришли вместе. Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы. По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он президенту РФ о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп. Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы". При этом Трамп высказал надежду на "отличный результат" переговоров с Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли, протекционизма. "У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп в пятницу перед началом переговоров с Путиным. По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами". "Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп. Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки". "Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.