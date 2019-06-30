В КНДР приветствовали предложение Трампа встретится с Ким Чен Ыном

Новости мира: КНДР поддерживает встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Если предлагаемая встреча между лидерами КНДР и США состоится, то она послужит значимым поводом для дальнейшего углубления их личных связей.

Об этом сообщила в субботу первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Она сделала данное утверждение после того, как президент США Дональд Трамп в субботу утром написал в своем микроблоге в Twitter, что во время своего предстоящего визита в Республику Корея в эти выходные он также хочет встретиться и обменяться приветствиями с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне.

Ожидается, что в субботу вечером после участия в саммите “Группы двадцати” в японском городе Осака Трамп прибудет в Сеул с двухдневным визитом в Корею. В воскресенье он намерен посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Цой Сон Хи сказала, что встреча, предложенная Трампом, станет “очень интересным предложением, однако мы не получили официального предложения на этот счет” от Соединенных Штатов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын уже провел две встречи с Трампом за последний год. Первая состоялась в Сингапуре в июне 2018 года, вторая — в конце февраля этого года в Ханое, столице Вьетнама. Переговоры между двумя странами по вопросам Корейского полуострова зашли в тупик после того, как на саммите в Ханое им не удалось достичь соглашения.