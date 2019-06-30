Книжные магазины Японии будут обмениваться информацией о кражах

Новости мира: В Японии магазины по продажам книг будут делится между собой информацией о ворах.

В Токио три книжных магазина планируют создать систему обмена данными для борьбы с кражами.

Об этом сообщает NHK.

"Магазин Taiseido, а также филиалы двух других магазинов - Keibundo и Maruzen & Junkudo планируют обмениваться информацией относительно предполагаемых магазинных воров, устанавливая видеокамеры наблюдения, которые способны распознавать и регистрировать данные физиогномики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, камеры будут выявлять подозреваемых в кражах и предупреждать об этом работников магазинов при помощи световых или звуковых сигналов.

Книжные магазины по всей Японии, по приблизительным подсчетам, ежегодно теряют в результате краж несколько сотен миллионов долларов.