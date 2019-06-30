Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе
Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

Книжные магазины Японии будут обмениваться информацией о кражах

Книжные магазины Японии будут обмениваться информацией о кражах
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Японии магазины по продажам книг будут делится между собой информацией о ворах.

В Токио три книжных магазина планируют создать систему обмена данными для борьбы с кражами.

Об этом сообщает NHK.

"Магазин Taiseido, а также филиалы двух других магазинов - Keibundo и Maruzen & Junkudo планируют обмениваться информацией относительно предполагаемых магазинных воров, устанавливая видеокамеры наблюдения, которые способны распознавать и регистрировать данные физиогномики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, камеры будут выявлять подозреваемых в кражах и предупреждать об этом работников магазинов при помощи световых или звуковых сигналов.

Книжные магазины по всей Японии, по приблизительным подсчетам, ежегодно теряют в результате краж несколько сотен миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Япония, Токио, Книжный магазин, Кража, Книга, Вор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
02 Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
03 В СБУ объяснили причину визита к освобожденному накануне заложнику Великому
04 Укус змеи: что нужно сделать первым делом
05 Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
У кандидата от &quot;Слуги народа&quot; нашли двойное гражданство
У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Рецепт дня: десерт &quot;Павлова&quot; с пряными ягодами
Рецепт дня: десерт "Павлова" с пряными ягодами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь