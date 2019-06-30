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Шаг Трампа на встрече с Ким Чен Ыном вошел в мировую историю

Шаг Трампа на встрече с Ким Чен Ыном вошел в мировую историю
12:16 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп совершил для себя историческую встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства.

Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию КНДР. 

Ранее Северную Корею посещали бывшие президенты США - Джимми Картер в 1994 и 2010 гг. и Билл Клинтон - в 2009 году. - после того, как оба покинули свои посты.

После того, как Трамп перешел через границу КНДР, оба вернулись на территорию Южной Кореи.

Ким Чен Ын и Трамп встретились в демилитаризованной зоне (Фото, Видео)

Ким Чен Ын шаг Трампа через демаркационную линию назвал "историческим моментом". В свою очередь Трамп отметил, что "Переступить эту черту было большой честью" и заявил, что приглашает Кима посетить Вашингтон. 

"Я приглашаю его в Белый дом прямо сейчас", заявил Трамп перед тем, как пожать руку Ыну.

Трамп на встрече с Ким Чен Ыном заявил о создании групп переговорщиков

Ранее ни один из северокорейских лидеров никогда не посещал США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом открывает возможность диалога в будущем.

Об этом сообщает CNN.

«Тот факт, что мы сможем встретиться друг с другом в любое время, это сигнал, который несет сегодняшняя встреча», - говорится в сообщении.

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США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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