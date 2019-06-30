Шаг Трампа на встрече с Ким Чен Ыном вошел в мировую историю

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп совершил для себя историческую встречу с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства.

Таким образом Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию КНДР.

Ранее Северную Корею посещали бывшие президенты США - Джимми Картер в 1994 и 2010 гг. и Билл Клинтон - в 2009 году. - после того, как оба покинули свои посты.

После того, как Трамп перешел через границу КНДР, оба вернулись на территорию Южной Кореи.

Ким Чен Ын шаг Трампа через демаркационную линию назвал "историческим моментом". В свою очередь Трамп отметил, что "Переступить эту черту было большой честью" и заявил, что приглашает Кима посетить Вашингтон.

"Я приглашаю его в Белый дом прямо сейчас", заявил Трамп перед тем, как пожать руку Ыну.

Ранее ни один из северокорейских лидеров никогда не посещал США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом открывает возможность диалога в будущем.