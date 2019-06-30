Переговоры о ядерной программе КНДР будут возобновлены

Новости мира: США и КНДР на встрече лидеров договорились о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна.

Во время встречи лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры по северокорейской ядерной программы.

Об этом информирует CNN.

«Дональд Трамп заявил сегодня, что обе стороны согласились возобновить переговоры на рабочем уровне. Американскую делегацию возглавит Стивен Бегун, который ранее отвечал за переговоры с Северной Кореей», - говорится в сообщении.

Непонятно, останутся ли теми же переговорщики от Северной Кореи. Трамп выразил надежду, что члены делегации КНДР, которые ранее вели переговоры с американцами, еще живы.

По состоянию на сейчас Трамп выехал из корейской демилитаризованной зоны после исторического пересечения границы Северной Кореи и более продолжительных, чем ожидалось, переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.