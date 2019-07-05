Скачать
Пятница, 05.07.2019
Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
Штаб ООС: Россия наращивает силы возле украинской границы
Штаб ООС: Россия наращивает силы возле украинской границы
Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали за отмывание денег

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали за отмывание денег
06:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Продюсера фильма "Волк с Уолл-Стрит" Риза Азиза задержали в Малайзии по подозрению в отмывании денег.

Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег.

Об этом сообщает BBC.

"Голливудского продюсера Риза Азиза, пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, задержали по подозрению в отмывании денег", - говорится в сообщении.

Азиз, который продюсировал фильм «Волк с Уолл-стрит», где снялся Леонардо Ди Каприо, после задержания в Малайзии был отпущен под залог.

Американские прокуроры обвинили кинокомпанию Азиза в присвоении денег с многомиллиардного государственного фонда для финансирования фильма.

Отец и мать Азиза также обвиняются в коррупционных действиях.

Азиз прибудет в суд в пятницу, чтобы заслушать обвинения, заявил председатель малазийского антикоррупционного ведомства Латеефа Коя.

Продюсер отрицал любые правонарушения. Его кинокомпания (Red Granite - ред.) уже подала гражданский иск к правительству США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Малайзия, Леонардо ди Каприо, Волк с Уолл-стрит, Риза Азиз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
03 Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
04 ОБСЕ затрудняется верифицировать разведение сил у Станицы Луганской
05 Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 июля: Клюев&amp;Шарий отстранены, закон о люстрации, &quot;Слуга народа&quot; о Донбассе
Итоги 4 июля: Клюев, Шарий и люстрация
В Грузии прошел рок-концерт против &quot;российской оккупации&quot;
В Грузии прошел рок-концерт против "российской оккупации"
ЦИК отменила регистрацию 8 кандидатов-мажоритарщиков
ЦИК отменила регистрацию 8 кандидатов-мажоритарщиков
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь