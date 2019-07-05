Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" задержали за отмывание денег

Новости мира: Продюсера фильма "Волк с Уолл-Стрит" Риза Азиза задержали в Малайзии по подозрению в отмывании денег.

Пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсера голливудских фильмов, среди которых «Волк с Уолл-стрит», Риза Азиза задержали в Малайзии в рамках дела об отмывании денег.

Об этом сообщает BBC.

"Голливудского продюсера Риза Азиза, пасынка бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, задержали по подозрению в отмывании денег", - говорится в сообщении.

Азиз, который продюсировал фильм «Волк с Уолл-стрит», где снялся Леонардо Ди Каприо, после задержания в Малайзии был отпущен под залог.

Американские прокуроры обвинили кинокомпанию Азиза в присвоении денег с многомиллиардного государственного фонда для финансирования фильма.

Отец и мать Азиза также обвиняются в коррупционных действиях.

Азиз прибудет в суд в пятницу, чтобы заслушать обвинения, заявил председатель малазийского антикоррупционного ведомства Латеефа Коя.

Продюсер отрицал любые правонарушения. Его кинокомпания (Red Granite - ред.) уже подала гражданский иск к правительству США.