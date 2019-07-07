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В Казахстане проходят митинги против правительства

В Казахстане проходят митинги против правительства
01:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: На митингах в Казахстане силовики задержали сотни протестующих.

В нескольких городах Казахстана силовики задержали сотни людей, пришедших на антиправительственные митинги.

Как сообщает Радио Азаттык, сотни людей задержаны в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе, которые находились в местах, обозначенных запрещенным и признанным казахстанским судом экстремистским движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) как площадки для проведения протестов.

Основатель ДВК Мухтар Аблязов, экс-банкир и критик казахстанских властей, живущий за границей с 2009 года и осужденный на родине к пожизненному заключению по обвинениям, которые он считает политически мотивированными, пригласил своих сторонников выйти на улицы разных городов в День столицы.

Эта дата совпадает с днем рождения экс-президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в марте этого года после почти 30 лет руководства страной, но сохранившего значительную власть в своих руках.

Точное количество задержанных 6 июля пока неизвестно. Власти пока не привели цифры по числу доставленных в отделения полиции. Кроме того, снимавшим происходящее журналистам Азаттыка препятствовали неизвестные мужчины в масках, закрывая объектив зонтами, повредили штатив, грубили журналистам.

Также репортер Азаттыка в Нур-Султане Оркен Жоямерген и видеооператор Ержан Амирханов подверглись атаке неизвестного мужчины, который распылил перцовый газ из баллончика. Неизвестный намеренно брызнул вещество из баллончика в сторону журналистов Азаттыка, но вместе с ними под воздействием газа оказались стоявшие рядом журналисты других СМИ.

Ранее ДВК призывало людей выходить на митинги в день президентских выборов 9 июня и в последующие дни. По официальным данным, с 9 по 12 июня в двух крупнейших городах Казахстана на несанкционированных митингах задержали около 4 тысяч человек, сотни подверглись административным арестам на срок до 15 суток.

В Казахстане митинговали за возможность свободно митинговать

Победу на внеочередных президентских выборах, первых без участия правившего страной почти 30 лет Назарбаева, одержал, по информации Центризбиркома, ставленник первого президента Касым-Жомарт Токаев. Западные наблюдатели раскритиковали выборы, заявив, что они были омрачены массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов и многочисленными нарушениями.

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Протест, Правительство, Митинг, Полиция, Казахстан, Задержания.
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