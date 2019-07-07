В Казахстане проходят митинги против правительства

Новости мира: На митингах в Казахстане силовики задержали сотни протестующих.

В нескольких городах Казахстана силовики задержали сотни людей, пришедших на антиправительственные митинги.

Как сообщает Радио Азаттык, сотни людей задержаны в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе, которые находились в местах, обозначенных запрещенным и признанным казахстанским судом экстремистским движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) как площадки для проведения протестов.

Основатель ДВК Мухтар Аблязов, экс-банкир и критик казахстанских властей, живущий за границей с 2009 года и осужденный на родине к пожизненному заключению по обвинениям, которые он считает политически мотивированными, пригласил своих сторонников выйти на улицы разных городов в День столицы.

Эта дата совпадает с днем рождения экс-президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в марте этого года после почти 30 лет руководства страной, но сохранившего значительную власть в своих руках.

Точное количество задержанных 6 июля пока неизвестно. Власти пока не привели цифры по числу доставленных в отделения полиции. Кроме того, снимавшим происходящее журналистам Азаттыка препятствовали неизвестные мужчины в масках, закрывая объектив зонтами, повредили штатив, грубили журналистам.

Также репортер Азаттыка в Нур-Султане Оркен Жоямерген и видеооператор Ержан Амирханов подверглись атаке неизвестного мужчины, который распылил перцовый газ из баллончика. Неизвестный намеренно брызнул вещество из баллончика в сторону журналистов Азаттыка, но вместе с ними под воздействием газа оказались стоявшие рядом журналисты других СМИ.

Ранее ДВК призывало людей выходить на митинги в день президентских выборов 9 июня и в последующие дни. По официальным данным, с 9 по 12 июня в двух крупнейших городах Казахстана на несанкционированных митингах задержали около 4 тысяч человек, сотни подверглись административным арестам на срок до 15 суток.

Победу на внеочередных президентских выборах, первых без участия правившего страной почти 30 лет Назарбаева, одержал, по информации Центризбиркома, ставленник первого президента Касым-Жомарт Токаев. Западные наблюдатели раскритиковали выборы, заявив, что они были омрачены массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов и многочисленными нарушениями.