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Экономика Китая замедлилась до минимума с 1992 года

Экономика Китая замедлилась до минимума с 1992 года
06:41 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости мира: Экономика Китая замедлилась до рекордно низкого уровня за 24 года.

Рост экономики Китая замедлился до самого низкого уровня с 1992 года - одной из причин этого является торговая война с США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года. В то же время официальные данные по экономическому росту КНР еще не опубликованы.

По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.

"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.

Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.

США и Китай готовятся возобновить диалог в сфере торговли

Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.

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Китай, США, Экономика, Ван Тао.
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