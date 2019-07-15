В азербайджанском городе Шеки ветка упала на туристов

Новости мира: Во дворце шекинских ханов в Азербайджане ветка 500-летнего дерева упала на туристов, есть пострадавшие.

В Азербайджане девятнадцать туристов пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции шекинских ханов.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

"В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них размещены в больнице, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - сообщили в Минздраве.

В последние дни в районе города Шеки, где расположен дворец, установилась ветреная погода.

Как уточнили в пресс-службе Госагентства по туризму, среди пострадавших есть и иностранные граждане. Как стало известно, в числе раненых - двое россиян и пятеро граждан Сирии.

Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-62 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.