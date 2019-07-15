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Наводнение в Непале: число погибших возросло до 60

Наводнение в Непале: число погибших возросло до 60
07:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 60 человек.

Число погибших в результате наводнения и оползней в Непале достигло 60, всего от стихии пострадали более 33 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nepal24Hours.

"Число погибших от наводнения и оползней, вызванных дождями за прошедшие четыре дня, возросло до 60. Количество раненых составляет 38, зафиксировано 26 случаев исчезновения людей без вести", - сообщила полиция Катманду.

По данным МВД страны, от стихии пострадали более 33 000 человек, более 2 тысяч были спасены.

"Продолжаются неотложные меры по спасению и помощи на местах", - сообщил министр внутренних дел Непала Рам Бахадур Тапа.

Из-за сильных дождей в Непале погибли десятки людей

По данным Национального центра чрезвычайных ситуаций при МВД, к мероприятиям по спасению и помощи пострадавшим привлечены правительственные учреждения различных уровней, подразделения безопасности, местные общины.

"Надувных резиновых лодок в Тераи (регион у подножия Гималаев - ред.) не хватает для спасательных работ ... Мы поощряем спасателей, используя все имеющиеся ресурсы", - заявил глава центра Бэд Нидж Ханал.

Пострадавших размещают в школах и общественных зданиях. Власть продолжает собирать сведения о людских потерях, а также о необходимой помощи.

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Наводнение, Непал, Оползень, Стихийное бедствие.
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