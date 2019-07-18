В Японии неизвестные подожгли аниме студию (Видео)

По меньшей мере 12 человек погибли из-за поджога студии для съемки аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает BBC. "Неизвестный мужчина ворвался в четверг утром в студию аниме в Киото Kyoto Animation Co и поджег неустановленную смесь. В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек, десятки были ранены", - говорится в сообщении. При этом люди, которые в то время находились неподалеку от горящей студии, говорят, что слышали серию взрывов. Самого же нападавшего, имя которого не указывается, задержали и госпитализировали с ожогами. Спасательная операция в аниме-студии продолжается. Детали о мотивах нападавшего пока не раскрываются.