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Четверг, 18.07.2019

В Японии неизвестные подожгли аниме студию (Видео)

По меньшей мере 12 человек погибли из-за поджога студии для съемки аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает BBC. "Неизвестный мужчина ворвался в четверг утром в студию аниме в Киото Kyoto Animation Co и поджег неустановленную смесь. В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек, десятки были ранены", - говорится в сообщении. При этом люди, которые в то время находились неподалеку от горящей студии, говорят, что слышали серию взрывов. Самого же нападавшего, имя которого не указывается, задержали и госпитализировали с ожогами. Спасательная операция в аниме-студии продолжается. Детали о мотивах нападавшего пока не раскрываются.
Фото: Твиттер
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Пожар, Япония, Аниме, Огонь.
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