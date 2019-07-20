В Индии от молнии пострадали почти 25 человек

Новости мира: Удар молнии забрал жизни девяти и травмировал тринадцать человек в индийском штате Бихар.

В индийском штате Бихар в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей.

"По меньшей мере 9 человек, среди которых 8 детей, погибли, а другие получили ранения в результате удара молнии в селе Дханпур в районе Навада в штате Бихар в пятницу в полдень", - говорится в сообщении News Nation.

Трагедия произошла в районе полицейского отделения Каши Чоук, когда несколько детей играли под дождем за пределами своих домов.

13 человек, которые получили ранения в результате происшествия, были доставлены в больницу и получают необходимую помощь.

Молния является основной причиной смерти во время бури по всей Индии. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро сбора информации, в результате ударов молнии около 30 тысяч человек лишились жизни в стране с 2005 года, что составляет в среднем 2 тысячи смертельных случаев ежегодно.