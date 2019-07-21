Бердымухамедов жив: комментарий посольства Туркменистана в РФ

Представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.
Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.
Как сообщалось ранее, о смерти Бердымухамедова сообщал директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики