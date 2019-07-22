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В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ

В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Протесты в Гонконге: полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули.

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих 21 июля после массовой антиправительственной акции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сотни тысяч людей вышли на улицы 21 июля с требованием к власти провести демократические реформы и расследовать насилие со стороны полиции.

Силовики прибегли к таким действиям после того, как участники протеста отказались остановиться в определенной точке, продолжая двигаться к центральным государственным учреждений Китая.

В июне полицейские при разгоне протестующих применили резиновые пули и слезоточивый газ. О столкновениях демонстрантов с полицией сообщали и после марша 14 июля, когда пострадали 11 полицейских.

Протесты в Гонконге продолжаются с прошлого месяца после того, как власть инициировала законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.

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Протест, Гонконг, Слезоточивый газ, Резиновые пули.
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