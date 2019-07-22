На 72-м году жизни скончался руководитель МАГАТЭ

Новости мира: Умер глава Международного агентства по атомной энергии.

На 72-м году жизни скончался руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом сообщает секретариат организации в пресс-релизе.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с прискорбием сообщает о смерти своего генерального директора Юкии Амано", - говорится в пресс-релизе.

В МАГАТЭ также добавили, что будут приспущены флаги.

Как известно, 72-летний Юкия Амано находился на должности гендиректора Международного агентства по атомной энергии с 2009 года. До этого он был представителем Японии в этой международной организации.