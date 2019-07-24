КНДР не принимает рис из Южной Кореи

Новости мира: Власти Северной Кореи не могут договориться с Южной Кореей по поставке продовольствия.

Представители Северной Кореи отказываются получать продовольственную помощь от Южной Кореи в связи с запланированными совместными военными учениями Сеула и Вашингтона.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на чиновника в министерстве по воссоединению Южной Кореи.

"Северная Корея отказывается получать продовольственную помощь от Южной Кореи в связи с запланированными совместными военными учениями Сеула с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сеул планировал направить Пхеньяну 50 тысяч тонн риса, однако представители КНДР отказались.

Сейчас в правительстве Южной Кореи пытаются выяснить, является ли такое решение окончательным.

Ранее КНДР не отказывалась от подобного предложения от соседней страны, однако тогда посредником была Всемирная продовольственная программа ООН.

Отмечается, что на прошлой неделе МИД Северной Кореи предупредил, что совместные военные учения Сеула и Вашингтона могут повлиять на дальнейшие переговоры по денуклеаризации на Корейском полуострове.