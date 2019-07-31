В Сеуле сообщили о новом запуске ракет В КНДР

Тип ракет пока не уточняется.
В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.
В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.
Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.
Согласно резолюциям ООН, КНДР запрещено производить запуски баллистических ракет.