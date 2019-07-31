Свыше 40 участников митингов в Гонконге обвиняются в мятеже

Новости мира: Власти Гонконга обвиняют в мятеже более 40 участников недавних митингов.

Органы юстиции Гонконга обвинили в мятеже свыше 40 участников митингов против закона об экстрадиции.

Об этом сообщает DW.

"Свыше 40 лицам, которые принимали участие в массовых протестах в Гонконге, в среду, 31 июля, предъявили обвинение в мятеже", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это первый случай, когда местные органы юстиции применили к подозреваемым статью.

Перед зданием суда против этого решения протестовали несколько сотен человек.

Обвиняемые участвовали в антиправительственных протестах в воскресенье, 28 июля, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. Против протестующих, которые собрались возле представительства Китая, работники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Столкновения продолжались несколько часов.

Как сообщалось, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации, протестуя против намерения властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей на материковый Китай. По данным организаторов, в акциях принимали участие свыше миллиона человек.

15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок. Однако митингующие настаивают на окончательном отказе от этого закона, отставке Керри Лам и расследовании действий полиции во время демонстраций.