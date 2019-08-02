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Серия взрывов в Бангкоке: есть пострадавшие

Серия взрывов в Бангкоке: есть пострадавшие
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: В столице Таиланда произошло шесть взрывов, ранены четыре человека.

В пятницу утром в тайской столице Бангкок произошло шесть взрывов, в результате чего пострадали четверо людей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Шесть взрывов бомбы ранили не менее четырех человек в трех районах Бангкока в пятницу, когда в столице Таиланда состоялось заседание по безопасности АСЕАН и топ-дипломатов США, Китая и других стран», - говорится в сообщении.

Как отмечается, первые два взрыва произошли в утренний час пик в районе центрального Бангкока. Третий взрыв прогремел вскоре в правительственном комплексе на севере города.

Среди пострадавших — трое женщин-дворников, которые убирали улицу, когда взорвалась бомба. Одну из них госпитализировали.

Четвертый человек пострадал от бомбы, которая взорвалась у 77-этажного здания King Power Mahanakhon, одной из самых высоких в городе.

Полковник полиции Камторн Уйчаруен сообщил, что в целом взорвалось шесть бомб. Еще одну удалось найти до того, как она сдетонировала.

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На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрывы.

Детали инцидента выясняются.

Как известно, в эти дни в Бангкоке проходит встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их коллег из других государств, включая США, Китай и Россию.

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Теракт, Таиланд, Взрыв, Бангкок.
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