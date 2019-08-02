Серия взрывов в Бангкоке: есть пострадавшие

Новости мира: В столице Таиланда произошло шесть взрывов, ранены четыре человека.

В пятницу утром в тайской столице Бангкок произошло шесть взрывов, в результате чего пострадали четверо людей.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Шесть взрывов бомбы ранили не менее четырех человек в трех районах Бангкока в пятницу, когда в столице Таиланда состоялось заседание по безопасности АСЕАН и топ-дипломатов США, Китая и других стран», - говорится в сообщении.

Как отмечается, первые два взрыва произошли в утренний час пик в районе центрального Бангкока. Третий взрыв прогремел вскоре в правительственном комплексе на севере города.

Среди пострадавших — трое женщин-дворников, которые убирали улицу, когда взорвалась бомба. Одну из них госпитализировали.

Четвертый человек пострадал от бомбы, которая взорвалась у 77-этажного здания King Power Mahanakhon, одной из самых высоких в городе.

Полковник полиции Камторн Уйчаруен сообщил, что в целом взорвалось шесть бомб. Еще одну удалось найти до того, как она сдетонировала.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрывы.

Детали инцидента выясняются.

Как известно, в эти дни в Бангкоке проходит встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их коллег из других государств, включая США, Китай и Россию.