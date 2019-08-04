На Филиппинах при кораблекрушении погибли семь человек

Новости мира: На Филиппинах затонуло 2 судна, семь человек погибло.

Филиппинская береговая охрана заявила в субботу, что по меньшей мере семь человек погибли и 13 пропали без вести после того, как два парома затонули около 12:15 в центральной части Филиппин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Среди погибших - шесть женщин и мужчина, в результате аварии были спасены более 40 человек, сообщили в береговой охране.

В береговой охране также добавили, что суда под названием Че-Че и Кезия по ходу движения подверглись воздействию внезапных сильных ветров и затонули.

Согласно первоначальным данным, на обоих судах находился в общей сложности 51 человек. Ведутся поисково-спасательные работы.