Протестующие Гонконга призывают возвращаться на улицы в понедельник

Протестующие в Гонконге призвали к общегородской всеобщей забастовке в понедельник. Об этом передает УНН со ссылкой на AP.
Массовые протесты в Гонконге продолжились в субботу. В результате демонстраций полиция арестовала 20 человек. Акцию протеста полицейские разогнали, применив слезоточивый газ.
Жители Гонконга все чаще обвиняют правящую Коммунистическую партию Китая и руководство Гонконга в посягательстве на их свободы.
Как сообщалось ранее, десятки тысяч демонстрантов в Гонконге в субботу вечером вышли на очередную массовую акцию протеста. Они заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц в районе Коулун в материковой части города.
Напомним, протесты разгорелись несколько недель тому. Поводом стал инициированный местными властями законопроекта, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.