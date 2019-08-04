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Протестующие Гонконга призывают возвращаться на улицы в понедельник

Протестующие Гонконга призывают возвращаться на улицы в понедельник
22:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Демонстранты Гонконга назначили очередную акцию на понедельник.

Протестующие в Гонконге призвали к общегородской всеобщей забастовке в понедельник. Об этом передает УНН со ссылкой на AP.

Массовые протесты в Гонконге продолжились в субботу. В результате демонстраций полиция арестовала 20 человек. Акцию протеста полицейские разогнали, применив слезоточивый газ.

Жители Гонконга все чаще обвиняют правящую Коммунистическую партию Китая и руководство Гонконга в посягательстве на их свободы.

Как сообщалось ранее, десятки тысяч демонстрантов в Гонконге в субботу вечером вышли на очередную массовую акцию протеста. Они заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц в районе Коулун в материковой части города.

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Напомним, протесты разгорелись несколько недель тому. Поводом стал инициированный местными властями законопроекта, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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