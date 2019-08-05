В Баку горел торговый центр, пострадали работники МЧС

Новости мира: Семеро человек пострадали при тушении пожара в Баку.

В воскресенье в одном из крупнейших торговых центров столицы Азербайджана Баку произошел пожар, вследствие которого пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Oxu, ссылаясь на министерство здравоохранения Азербайджана.

«В одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку произошел пожар, вследствие которого пострадали 7 человек», - говорится в сообщении.

К месту происшествия приехали 15 машин скорой помощи.

Отмечается, что все пострадавшие являются работниками МЧС. Они были отправлены в Республиканский токсикологический центр с жалобой на отравление дымом.

Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции.