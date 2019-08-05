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Индия отменила автономию Кашмира и привела армию в боевую готовность

Индия отменила автономию Кашмира и привела армию в боевую готовность
20:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Индия направила новые войска в регион и привела армию в боеготовность.

Власти Индии начали переброску дополнительного контингента из 8 тысяч военнослужащих в штат Джамму и Кашмир на фоне объявленного решения правительства отменить особый конституционный статус этого региона. Как сообщает телеканал NDTV, военно-транспортные самолеты с утра понедельника доставляют солдат в аэропорт столицы региона город Сринагар.

Как указывает телеканал, эти военнослужащие усилят 35-тысячную группировку, которая уже развернута в Джамму и Кашмире. При этом, как сообщает информагентство ANI, все воинские части в Индии приведены в состояние повышенной боеготовности. 

Тем временем тысячи паломников-индусов, направлявшихся в храм Амарнатх в Кашмире, возвращаются обратно после того, как правительство рекомендовало им отказаться от посещения храма в конце минувшей недели. Паломников также охраняют военные. Полиция Индии взяла в ночь на понедельник под домашний арест лидеров влиятельных в регионе партий. Среди задержанных экс-главный министр штата Мехбуба Муфти (2016-2018 годы), а также лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата (2009-2015 годы) Омар Абдулла.

В ряде регионов Джамму и Кашмира тем временем начались стихийные выступления против решения властей отменить особый конституционный статус Джамму и Кашмира.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.

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Индия, Пакистан, Азия, Кашмир.
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