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Ливни в Китае забрали жизни 6 человек

Ливни в Китае забрали жизни 6 человек
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В результате сильных дождей в Китае погибли еще 9 человек.

Вследствие сильных дождей в центральном Китае погибли шесть человек, еще шестеро пропали без вести.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в городе Шиянь, в провинции Хубэй ливни спровоцировали паводки, а также сделали непроходимыми дороги и повалили линии электропередач, оставив местных жителей без энергии.

Сейчас в городе действует красное предупреждение о ливне, что является самым высоким уровнем тревоги о природном катаклизме в Китае.

В горах Китая прошли сильные дожди, есть погибшие

Метеорологи предупреждают о высоком риске паводков, геологических катаклизмов и выхода рек из берегов.

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Китай, Дожди, Ливни, Горы, Хубэй.
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