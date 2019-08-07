Токийская биржа пережила резкое падение акций

Новости мира: Из-за торгового противостояния США и Китая ключевой индекс Токийской биржи Nikkei упал на 600 пунктов.

Об этом информирует NHK.

“Во вторник на Токийской фондовой бирже ключевой индекс Nikkei в какой-то момент упал более чем на 600 пунктов из-за опасений вокруг американо-китайских торговых споров”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на акции “широкого спектра” обрушились после обвала биржи в Нью-Йорке.

Однако во второй половине дня падение отчасти удалось отыграть назад. Инвесторы вновь стали покупать акции, и на момент завершения торгов средний индекс Nikkei составил 20.585 пунктов - на 134 пункта ниже, чем днем ранее.

Инвесторы опасались последствий заявления США о том, что Китай является “манипулятором валюты”, указывает NHK. Однако эти опасения удалось частично снизить после того, как Центральный банк КНР установил обменный курс юаня на уровне выше ожидаемого.